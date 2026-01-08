1 muerto y 27 desaparecidos tras colapso de basurero en Filipinas, informa policía

Compartir en:









La policía, bomberos y personal de respuesta a desastres rescataron a ocho personas que quedaron atrapadas el jueves por la tarde en la avalancha de basura y escombros en la población de Binaliw, en la ciudad de Cebú, indicó la policía.

El general de brigada Roderick Maranan, director regional de la policía, dijo a The Associated Press que una de las personas rescatadas, una trabajadora del vertedero, murió mientras era llevada al hospital.

Las tareas de búsqueda y rescate continuaban para al menos otras 27 personas, que según se reporta quedaron atrapadas en el enorme montón de basura en el vertedero. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP