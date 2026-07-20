Torkelson y Dingler ayudan a los Tigres a vencer por 8-6 en 10 entradas a los Cachorros

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Dillon Dingler (13), de los Tigres de Detroit, celebra con Kerry Carpenter (izquierda) tras conectar un jonrón solitario durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago en Chicago, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Dillon Dingler conectó dos jonrones solitarios mientras Detroit mejoró a 12-4 en sus últimos 16 juegos, manteniendo su impulso para seguir unido de cara a la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Riley Greene también se voló la barda, y el venezolano Gleyber Torres tuvo dos hits y recibió dos bases por bolas en su regreso tras una lesión en el oblicuo.

Kenley Jansen (2-4) se llevó el triunfo y Tyler Holton se encargó de la décima para su primer salvamento de la temporada. Jansen ponchó a Alex Bregman para el último out de la novena, con las bases llenas.

Trent Thornton (3-3) abrió la décima por Chicago, pero el derecho fue ayudado a salir del campo después de que el batazo de regreso de Greene, a 108,9 mph, lo golpeara en la parte baja de la pierna izquierda.

Dingler puso el juego 6-5 cuando impulsó a Hao-Yu Lee con un sencillo dentro del cuadro ante el mexicano Javier Assad.

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FUENTE: AP