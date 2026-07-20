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Toque de bola de Loftin en la novena da a Reales triunfo 4-3 sobre Gigantes

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El toque de sacrificio de Nick Loftin con un out en la novena entrada impulsó a Josh Rojas y le dio a los Reales de Kansas City una victoria la noche del lunes por 4-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Nick Loftin (derecha), de los Reales de Kansas City, celebra con Josh Rojas (centro) después de conectar un toque de bola para un sencillo que impulsó a Rojas con la carrera del triunfo en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 20 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Nick Loftin (derecha), de los Reales de Kansas City, celebra con Josh Rojas (centro) después de conectar un toque de bola para un sencillo que impulsó a Rojas con la carrera del triunfo en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el lunes 20 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Rojas conectó un sencillo para abrir la entrada, avanzó a segunda con un toque de sacrificio de Tyler Tolbert y luego llegó a tercera tras el elevado de línea de Carter Jensen. Después, Loftin tocó la bola hacia la primera base y Rojas anotó con facilidad cuando Bryce Eldridge no fildeó la pelota con limpieza.

Loftin, quien ingresó después de que el campocorto titular Bobby Witt Jr. saliera del juego en la quinta entrada por rigidez en la parte baja de la espalda, conectó un sencillo en la séptima además del toque ganador.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la novena, antes de que Kansas City reaccionara para lograr su tercera victoria en cuatro juegos desde la pausa del Juego de Estrellas.

Los Reales ganaban 3-1 al comenzar la novena, después del jonrón de dos carreras del venezolano Salvador Pérez y el sencillo impulsor de Isaac Collins en la cuarta entrada.

El nacido en Venezuela Heliot Ramos pegó un cuadrangular solitario en la cuarta por los Gigantes, antes de que Adames lo empatara con una línea a jardín derecho-central con dos outs.

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