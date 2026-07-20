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Topps lanzará una tarjeta con la foto de un joven Messi sosteniendo al bebé Lamine Yamal

Topps está creando una tarjeta coleccionable de lo que se convirtió en una foto famosa durante el Mundial, en la que aparece el argentino Lionel Messi sosteniendo al español Lamine Yamal, informó la empresa el lunes.

Messi, a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, fue fotografiado sosteniendo a Yamal, entonces un bebé y ahora una estrella emergente de 19 años. Ambos se enfrentaron en la final del domingo, en la que Yamal y España derrotaron a Messi y Argentina por 1-0.

Ese partido fue un posible relevo generacional, con el Messi de 39 años quizá disputando su último Mundial.

Messi, que en el momento del primer encuentro con Yamal jugaba para el Barcelona, participó en una campaña de recaudación de fondos para UNICEF y terminó sosteniendo al jugador que podría ser el futuro rostro del deporte. Yamal ha seguido los pasos de Messi al convertirse en la figura destacada del Barcelona.

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FUENTE: AP

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