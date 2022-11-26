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26 de noviembre de 2022

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

Tres

26 de noviembre de 2022 - 17:01

Kylian Mbappé, Francia

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Enner Valencia, Ecuador

Dos

Cody Gakpo, Holanda

Olivier Giroud, Francia

Lionel Messi, Argentina

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Uno

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Osman Bukari, Ghana

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ritsu Doan, Japón

Mitchell Duke, Australia

Breel Embolo, Suiza

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Davy Klaassen, Holanda

Rafael Leao, Portugal

Robert Lewandowski, Polonia

Álvaro Morata, España

Mohammed Muntari, Qatar

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Marcus Rashford, Inglaterra

Ramin Rezaeian, Irán

Christiano Ronaldo, Portugal

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Timothy Weah, EEUU

Piotr Zielinski, Polonia

FUENTE: Associated Press

26 de noviembre de 2022 - 17:01

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