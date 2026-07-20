Rays conectan 3 jonrones solitarios y Martínez lanza 6 en triunfo 7-1 ante Azulejos

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Víctor Mesa Jr. (25), de los Rays de Tampa Bay, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario contra los Azulejos de Toronto durante la segunda entrada de un partido de béisbol en Toronto, el lunes 20 de julio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

El dominicano Junior Caminero tuvo tres hits y una carrera impulsada, el cubano Yandy Díaz sumó dos hits y anotó dos veces, y el mexicano Jonathan Aranda agregó un sencillo impulsor para que los Rays cortaran una racha de cinco derrotas consecutivas.

Tampa Bay tiene marca de 6-1 contra Toronto esta temporada.

Martinez (9-2) permitió una carrera y seis hits, todos sencillos, y amplió a siete aperturas su racha sin derrotas.

Cam Booser retiró en orden el séptimo episodio, Casey Legumina se encargó del octavo y Bryan Baker cerró el juego por los Rays.

Los Azulejos cometieron tres errores y perdieron por quinta vez en seis juegos. Han anotado dos carreras en los últimos tres partidos, todos derrotas.

Caminero conectó dos dobles y un sencillo impulsor entre sus tres hits. También se embasó por base por bolas intencional en la novena.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP