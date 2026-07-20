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Pratt conecta su 1er jonrón en MLB y Cerveceros vencen 8-3 a Mets en regreso de Peralta

MILWAUKEE (AP) — Cooper Pratt conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y tuvo el primer juego de tres imparables de su carrera para ayudar a arruinar el regreso del dominicano Freddy Peralta a Milwaukee, mientras los Cerveceros derrotaron la noche del lunes por 8-3 a los Mets de Nueva York.

Cooper Pratt (12), de los Cerveceros de Milwaukee, sonríe mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el lunes 20 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Cooper Pratt (12), de los Cerveceros de Milwaukee, sonríe mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el lunes 20 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

El mexicoamericano Joey Ortiz pegó un jonrón de tres carreras y Andrew Vaughn disparó un cuadrangular de dos carreras por los Cerveceros, que lograron su cuarta victoria consecutiva. Vaughn también conectó un doble.

El as de Milwaukee, Jacob Misiorowski, ponchó a seis y permitió una carrera sucia mientras realizó 65 lanzamientos en cuatro entradas, en su primera aparición desde el 7 de julio.

Peralta (5-9) permitió siete carreras en 5 1/3 entradas al enfrentar a los Brewers por primera vez desde que lanzó para ellos de 2018 a 25. Recibió dos ovaciones de pie del público de Milwaukee: una después de que se transmitiera un video de homenaje previo al juego en la pantalla del American Family Field y otra cuando salió del partido con los Mets abajo 5-1.

Ortiz luego recibió a Xzavion Curry con un batazo por encima de la barda del jardín izquierdo para abrir el juego.

Peralta abrió la parte baja de la primera ponchando a Christian Yelich, pero después otorgó base por bolas al venezolano Jackson Chourio en cuatro lanzamientos.

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