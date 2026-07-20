Policía busca a los responsables del robo en la casa del corredor de los Eagles Saquon Barkley

ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el corredor de los Eagles de Filadelfia Saquon Barkley sale del campo durante el medio tiempo del encuentro de comodín ante los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo) AP

La policía de Tredyffrin Township, Pennsylvania, a unos 32 kilómetros al noroeste de Filadelfia, acudió a la vivienda a primera hora del sábado tras recibir un reporte de un robo en curso. Cuando llegaron, indicaron que los sospechosos habían huido. La casa estaba ocupada en ese momento y nadie resultó herido, informó la policía.

“El señor Barkley y su familia no sufrieron daños durante este incidente”, señaló la policía en un comunicado de prensa. También difundieron una foto de una SUV blanca y dijeron que podría estar involucrada en el allanamiento.

La policía indicó que no recibió otros reportes de allanamientos en la zona. Los agentes investigaban la posibilidad de que la casa de Barkley hubiera sido un objetivo específico.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Chester está colaborando en la investigación.

“Estamos pidiendo al público que nos ayude a identificar a los responsables revisando cualquier cámara de seguridad doméstica en busca de actividad sospechosa en el área” desde primeras horas del sábado.

La policía y la oficina del fiscal de distrito no respondieron de inmediato a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos el lunes en los que se solicitaban comentarios.

También se dejaron mensajes telefónicos solicitando comentarios a representantes de los Eagles y de Barkley.

La policía argentina arrestó en mayo a dos ciudadanos chilenos sospechosos de formar parte de una banda transnacional que orquestó robos en las casas de atletas conocidos, incluidas estrellas de la NBA y la NFL.

Según la policía local, ambos formaban parte de una red delictiva que tenía como objetivo las viviendas de atletas destacados en Estados Unidos y Argentina, incluidos los astros de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce, y el extenista Juan Martín del Potro.

Entre los objetivos también figuraban las casas de los jugadores de la NBA Luka Doncic y Mike Conley Jr.

La NFL emitió en 2024 una alerta de seguridad a los equipos y al sindicato de jugadores tras los robos en las viviendas de Mahomes y Kelce.

Barkley dio un paso atrás respecto de su temporada récord de 2024, cuando sus 2.504 yardas por tierra en la temporada regular y los playoffs fueron la mayor cifra de la historia, ya que el ataque de Filadelfia fue menos potente la temporada pasada. Aun así, logró correr para 1.140 yardas y anotó nueve touchdowns en total.

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FUENTE: AP