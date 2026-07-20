americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía busca a los responsables del robo en la casa del corredor de los Eagles Saquon Barkley

FILADELFIA (AP) — La policía busca a los responsables del allanamient el fin de semana en la casa del corredor de los Eagles de Filadelfia, Saquon Barkley.

ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el corredor de los Eagles de Filadelfia Saquon Barkley sale del campo durante el medio tiempo del encuentro de comodín ante los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2026, el corredor de los Eagles de Filadelfia Saquon Barkley sale del campo durante el medio tiempo del encuentro de comodín ante los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo) AP

La policía de Tredyffrin Township, Pennsylvania, a unos 32 kilómetros al noroeste de Filadelfia, acudió a la vivienda a primera hora del sábado tras recibir un reporte de un robo en curso. Cuando llegaron, indicaron que los sospechosos habían huido. La casa estaba ocupada en ese momento y nadie resultó herido, informó la policía.

“El señor Barkley y su familia no sufrieron daños durante este incidente”, señaló la policía en un comunicado de prensa. También difundieron una foto de una SUV blanca y dijeron que podría estar involucrada en el allanamiento.

La policía indicó que no recibió otros reportes de allanamientos en la zona. Los agentes investigaban la posibilidad de que la casa de Barkley hubiera sido un objetivo específico.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Chester está colaborando en la investigación.

“Estamos pidiendo al público que nos ayude a identificar a los responsables revisando cualquier cámara de seguridad doméstica en busca de actividad sospechosa en el área” desde primeras horas del sábado.

La policía y la oficina del fiscal de distrito no respondieron de inmediato a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos el lunes en los que se solicitaban comentarios.

También se dejaron mensajes telefónicos solicitando comentarios a representantes de los Eagles y de Barkley.

La policía argentina arrestó en mayo a dos ciudadanos chilenos sospechosos de formar parte de una banda transnacional que orquestó robos en las casas de atletas conocidos, incluidas estrellas de la NBA y la NFL.

Según la policía local, ambos formaban parte de una red delictiva que tenía como objetivo las viviendas de atletas destacados en Estados Unidos y Argentina, incluidos los astros de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce, y el extenista Juan Martín del Potro.

Entre los objetivos también figuraban las casas de los jugadores de la NBA Luka Doncic y Mike Conley Jr.

La NFL emitió en 2024 una alerta de seguridad a los equipos y al sindicato de jugadores tras los robos en las viviendas de Mahomes y Kelce.

Barkley dio un paso atrás respecto de su temporada récord de 2024, cuando sus 2.504 yardas por tierra en la temporada regular y los playoffs fueron la mayor cifra de la historia, ya que el ataque de Filadelfia fue menos potente la temporada pasada. Aun así, logró correr para 1.140 yardas y anotó nueve touchdowns en total.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacados del día

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

Una gasolinera de la red “Freedom Fuel” en Dresher, Pensilvania, el 10 de julio del 2026. (AP foto/Matt Rourke)

Gobierno de Trump promueve red de gasolineras, prometiendo precios más bajos

Alexis Valdés agrede violentamente a la actriz cubana Zajaris Fernández

Alexis Valdés agrede violentamente a la actriz cubana Zajaris Fernández

Jenny Sotolongo explica su foto con Fidel Castro: No fue una decisión política tomada por una adulta

Jenny Sotolongo explica su foto con Fidel Castro: "No fue una decisión política tomada por una adulta"

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter