Peña vuelve a la alineación de Astros y Walker queda fuera del 11 inicial por 2do juego seguido

Christian Walker, de los Astros de Houston, reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento en la mano propinado por el lanzador relevista de los Orioles de Baltimore, Anthony Nunez, durante la sexta entrada de un partido de béisbol, el viernes 17 de julio de 2026, en Houston. (Foto AP/Karen Warren) AP

Peña se perdió la derrota del domingo ante Baltimore después de salir del revés del sábado contra los Orioles en la cuarta entrada debido a un calambre en el isquiotibial derecho.

Walker también abandonó el juego del sábado en la cuarta entrada por rigidez en la cadera derecha. El mánager de los Astros, Joe Espada, indicó que cree que Walker regresará pronto.

“Está haciendo actividades de béisbol en este momento. Va a salir y hacer un entrenamiento completo con nosotros, así que ojalá pueda venir desde la banca y ayudar si lo necesitamos (el lunes)”, señaló Espada.

Peña batea para .295 con seis jonrones y 22 carreras impulsadas esta temporada. Dos visitas a la lista de lesionados lo han limitado a apenas 53 juegos. Se perdió más de un mes por una distensión en el isquiotibial derecho sufrida el 11 de abril, y una distensión en la pantorrilla izquierda lo dejó fuera de acción a inicios de este mes.

Houston realizó cuatro movimientos en el roster antes del juego del lunes. El derecho dominicano Ronel Blanco y el zurdo Bennett Sousa fueron reincorporados desde la lista de lesionados de 60 días. El zurdo Bryan King y el infielder cubano Raynel Delgado fueron enviados a Triple-A.

Blanco, quien abrió el lunes, regresa 13 meses después de someterse a una cirugía Tommy John. La temporada pasada tuvo marca de 3-4 con efectividad de 4,10 en nueve aperturas antes de operarse en junio. En su primera temporada completa como abridor en 2024, Blanco terminó 13-6 con efectividad de 2,80, la segunda mejor de la Liga Americana.

Sousa había estado en la lista de lesionados desde el 6 de mayo por inflamación en el codo izquierdo. Ha permitido tres carreras en 3 1/3 entradas esta temporada, después de registrar una efectividad de 2,84 desde el bullpen de los Astros en 2025.

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FUENTE: AP