Pakistán insta a Afganistán a actuar contra milicianos que operan desde su territorio

ARCHIVO – Varios camiones aparcados al lado de un camino cerca del cruce fronterizo de Torkham, Pakistán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto/Maaz Awan, Archivo) AP

En un comunicado realizado por separado en X, el Ministerio de Información de Pakistán rechazó las acusaciones de que estuviera armando a afganos para combatir a los talibanes o reclutándolos para luchar contra insurgentes antipaquistaníes. El ex enviado de Estados Unidos a Afganistán, Zalmay Khalilzad, mencionó informes sobre ambas actividades un día antes.

El intercambio de declaraciones se produce en medio de un aumento de las tensiones entre ambas partes por la actividad de combatientes, los repetidos enfrentamientos fronterizos y los ataques aéreos pakistaníes en Afganistán, lo que profundiza una larga disputa sobre la responsabilidad de la violencia transfronteriza.

Khalilzad escribió el viernes en X que había informes de que Pakistán estaba armando a afganos para combatir a los talibanes dentro de Afganistán y de que el ejército paquistaní reclutaba a afganos para luchar contra insurgentes antipaquistaníes. No aportó pruebas ni identificó las fuentes de esos informes.

El mes pasado, Afganistán informó que sus fuerzas mataron a 28 combatientes y capturaron a otros 32, entre ellos, varios presuntos miembros del grupo Estado Islámico que, según se dijo, habían cruzado desde el vecino Pakistán.

Pakistán acusa con frecuencia a Kabul de dar refugio a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, así como al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, (BLA, por sus siglas en inglés), y a Al Qaeda en el Subcontinente Indio, una filial de la red extremista global. El TTP es distinto, pero está estrechamente aliado con los talibanes que gobiernan Afganistán.

El portavoz del gobierno talibán afgano, Zabihullah Mujahid, dijo el viernes que Kabul no era responsable de la inseguridad en Pakistán. Acusó a las agencias militares y de seguridad paquistaníes de desviar la culpa cuando no lograban mantener la seguridad en su propio país. Sostuvo que Kabul no tenía interés en desestabilizar a Pakistán ni la capacidad de fomentar o financiar disturbios en otros países.

En Islamabad, el Ministerio de Información señaló en X que esas afirmaciones no abordaban lo que describió como preocupaciones de seguridad documentadas. Dijo que los intentos de infiltración transfronteriza, la muerte de ciudadanos afganos y de miembros de grupos armados durante operaciones antiterroristas paquistaníes, así como la incautación de armas de origen extranjero son asuntos que requieren escrutinio.

Según el ministerio, en el informe de Estados Unidos que abarca de enero a marzo de 2026 se calcula que la fuerza de los talibanes paquistaníes es de entre 4.000 y 6.000 combatientes.

Actualmente, Pakistán lleva a cabo múltiples operaciones contra combatientes cerca de la frontera con Afganistán.

El ministerio indicó que estas medidas de seguridad están dirigidas a atacar amenazas de combatientes, no al pueblo afgano. Instó al gobierno talibán a poner fin a cualquier tolerancia, facilitación o apoyo a organizaciones milicianas, entre ellas, el TTP y el BLA, y a impedir que el territorio afgano sea utilizado para planificar o lanzar ataques contra Pakistán.

En los últimos años, la violencia de milicianos se ha disparado en Pakistán y gran parte de ella se atribuye al TTP y al BLA. Pakistán afirma que muchos líderes del TTP e insurgentes del BLA han encontrado refugio en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021, una acusación que Kabul niega.

Las autoridades pakistaníes afirman que, desde enero, más de 2.800 ataques de milicianos han causado la muerte de 3.000 personas en todo Pakistán, principalmente en el noroeste y en la provincia de Baluchistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP