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Otra baja para Adley Rutschman mientras los Orioles chocan con Medias Rojas en plena racha

BOSTON (AP) — Los Orioles de Baltimore colocaron al receptor estelar Adley Rutschman en la lista de lesionados de 10 días por inflamación en la muñeca izquierda el lunes, antes del primer juego de su serie contra los Medias Rojas de Boston.

Adley Rutschman, izquierda, de los Orioles de Baltimore, habla con Jacob Latz, de los Rangers de Texas, en la séptima entrada del Juego de Estrellas del béisbol de Grandes Ligas, el martes 14 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Adley Rutschman, izquierda, de los Orioles de Baltimore, habla con Jacob Latz, de los Rangers de Texas, en la séptima entrada del Juego de Estrellas del béisbol de Grandes Ligas, el martes 14 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Es la tercera vez que Rutschman, de 28 años, ingresa a la lista de lesionados esta temporada. Se perdió tiempo en abril por inflamación en el tobillo izquierdo y estuvo fuera a mediados de junio por una conmoción cerebral.

Para ocupar su lugar en el roster, el club ascendió al receptor Chadwick Tromp desde Triple-A Norfolk.

Rutschman batea para .251 con ocho jonrones y 47 carreras impulsadas. El también receptor dominicano Samuel Basallo, que suma 16 jonrones, no estuvo en la alineación el lunes y está día a día por molestias en el hombro derecho. Sam Huff, cuyo contrato fue seleccionado desde Norfolk el domingo, fue titular como receptor contra los Medias Rojas.

Baltimore llegó al juego con una racha de siete victorias consecutivas, la más larga de la temporada. Boston arribó tras ganar 13 seguidos, lo que estaba empatado como la segunda racha más larga en la historia del club. Ambos equipos están muy rezagados en la lucha por el Este de la Liga Americana, pero son aspirantes a un comodín de postemporada.

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FUENTE: AP

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