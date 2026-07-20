Ohtani lanzará desde el montículo más adelante esta semana, sin fecha de regreso a la rotación

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Ohtani estaba programado para abrir contra los Filis en el cierre de la serie de tres juegos en Filadelfia el miércoles. Pero la irritación en la rodilla izquierda que lo dejó fuera del Juego de Estrellas de la semana pasada echó por tierra esos planes.

El cuatro veces Jugador Más Valioso lanzó por última vez el 3 de julio. Recibió una inyección de lubricante en su rodilla problemática, que no le molesta cuando batea.

El mánager Dave Roberts señaló que la inyección, saltarse el Juego de Estrellas y omitir la apertura programada no se debe a que el problema esté empeorando. Más bien, a que “no ha mejorado”.

“Todo eso busca darnos la mejor oportunidad de salir completamente de esto”, manifestó Roberts antes del juego del lunes contra Filadelfia.

Roberts indicó que Ohtani intentaría lanzar desde el montículo más adelante esta semana, y comentó que podría ocurrir el jueves o el viernes. Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, tienen programada una visita a la Casa Blanca el jueves, un día libre. Inician una serie de tres juegos en casa de los Mets de Nueva York el viernes.

Consultado sobre si Ohtani podría volver a la rotación en un futuro cercano, posiblemente tan pronto como la próxima semana, Roberts respondió: “No lo sé. Tiene que volver a jugar a lanzar y atrapar, y luego veremos”.

Los Dodgers tienen el mejor récord de las Grandes Ligas con 63-37 y una ventaja de 11 1/2 juegos en la División Oeste de la Liga Nacional. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP