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Nolan Arenado alcanza los 2.000 imparables con un doble ante los Atléticos

PHOENIX (AP) — Nolan Arenado, ocho veces All-Star, alcanzó los 2.000 imparables en su carrera cuando el tercera base de los Diamondbacks de Arizona conectó un doble al jardín izquierdo contra los Atléticos la noche del lunes.

Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, reacciona después de consegur el imparable 2.000 de su carrera, un doblete frente a los Atléticos, en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Nolan Arenado, de los Diamondbacks de Arizona, reacciona después de consegur el imparable 2.000 de su carrera, un doblete frente a los Atléticos, en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

El jugador de 35 años conectó una recta del zurdo Jeffrey Springs en la quinta entrada y recibió una prolongada ovación de pie del público en el Chase Field. Es uno de seis jugadores activos con al menos 2.000 hits, junto a Freddie Freeman, el venezolano José Altuve, Andrew McCutchen, Paul Goldschmidt y dominicano Manny Machado.

El ganador de 10 Guantes de Oro está en su primer año con los Diamondbacks y se recuperó de una temporada 2025 marcada por las lesiones; llegó al juego del lunes con promedio de bateo de .244, OPS de .739 y 13 jonrones.

Arenado disputó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado antes de pasar las siguientes cinco con los Cardenales de San Luis.

Considerado uno de los mejores antesalistas de su generación, tiene un promedio de bateo de por vida de .280, con 366 jonrones y 1.228 carreras impulsadas.

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FUENTE: AP

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