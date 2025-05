Pastores evangélicos mantienen apoyo espiritual en una Venezuela golpeada por la crisis

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El pastor Siro Salazar predica a una pareja del centro de rehabilitación "Nosotros Unidos" durante un servicio evangélico en una plaza del centro de Caracas, Venezuela, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los fieles asisten a un servicio en la iglesia evangélica Resurrección dirigido por la pastora Fernanda Eglé en Caracas, Venezuela, el domingo 18 de mayo de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los evangélicos levantan sus manos en oración durante un servicio al aire libre en una plaza del centro de Caracas, Venezuela, el sábado 12 de abril de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Las crisis sociales, políticas y económicas en la región podrían estar detrás de dicho crecimiento, afirmó David Smilde, profesor de sociología en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

El segundo factor que impulsa a las comunidades a acudir a los templos evangélicos podría ser la escasez de sacerdotes en la Iglesia católica, agregó. Y con normas menos estrictas para formar e instituir líderes, los evangélicos pueden llenar esos vacíos con mayor rapidez.

En cuanto a los venezolanos, muchos se encuentran al borde de la supervivencia. “Este es un contexto en el que la participación en las iglesias evangélicas puede brindar fortaleza, enfoque y una red social de apoyo mutuo”, afirmó Smilde.

A pesar de que no hay estadísticas oficiales en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados unidos estimó en un informe de 2023 que el 96% de la población venezolana es católica, aunque la cifra podría dejar afuera el aumento de los evangélicos.

Por su parte, el sociólogo Enrique Alí González estima que la afiliación religiosa actual sería del 82% al 84% católica y del 10% al 12% evangélica, con otras confesiones representando los porcentajes restantes. Basó esas cifras en su trabajo de campo y datos de una de las evaluaciones demográficas más recientes, dirigida por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas en 2016.

Al igual que Eglé, el pastor José Luis Villamizar invita a otros venezolanos a abrazar el evangelio para empezar de cero. “Hemos logrado que personas que se dedicaban al asesinato se aparten de ese tipo de vida”, dijo.

Villamizar fundó su iglesia en su casa de Caracas durante la pandemia de COVID-19. Al principio compartió la palabra desde su ventana, pero cuando el encierro terminó, salió a las calles a predicar.

Tanto él como Eglé visitan ancianos y otras comunidades que carecen de recursos básicos.

Empleando donaciones y sus propios recursos reparten alimentos, medicinas y ropa. En sus visitas hay oración pero también actividades recreativas, talleres financieros y jornadas de barbería.

“Echamos bromas, a las mujeres les pintamos las uñas, intentamos todo para hacerles la vida un poco más fácil”, dijo Eglé.

De acuerdo con la pastora, los miembros de bandas criminales que se unieron a su congregación eventualmente aceptaron dejar sus armas en la entrada del templo.

“Yo traté con muchos y les pregunté: ¿qué te llevó ahí?” recordó. “Y cuando me contaban su historia, yo lloraba con ellos”.

La iglesia de Villamizar encuentra hogares temporales para quienes aceptan abrazar la fe y dar un giro positivo a su vida. Su congregación monitorea su comportamiento y les ofrece apoyo hasta que encuentran un empleo y se independizan.

“Si no los ayudamos a salir de esa situación, van a volver al mismo sitio”, dijo el pastor.

En 2023 el gobierno venezolano lanzó el programa “Mi iglesia bien equipada”, que ofrece ayudas económicas para mejorar templos cristianos. Algunos pastores aceptan los recursos gubernamentales. Otros prefieren valerse por sí mismos.

Eglé recuerda que una contribución estatal le ayudó a comprar sillas y un inmueble que después transformó en un templo. Villamizar opta por mantenerse al margen de los apoyos.

“Yo creo que si la Iglesia de Dios se enreda con la política, terminan pasándole una facturita”, dijo el pastor. “Prefiero que Él provea todas las cosas. Y hasta el día de hoy, siempre ha proveído”.

De acuerdo con Smilde, el acercamiento de Maduro con algunos líderes evangélicos ha traído pocas repercusiones al país.

Según explicó, los políticos tienden a pensar en los evangélicos como integrantes de una iglesia unificada, similar a la católica, pero son distintos. Ellos crean comunidades independientes y en sus creencias la idea de una relación individual con Jesucristo es central.

“Las posibilidades de movilizar políticamente a los evangélicos es ampliamente malentendida en Venezuela y se sobreestima”, aseguró Smilde.

“Hace un año había mucha preocupación sobre si el acercamiento de Maduro a los evangélicos sería un factor en las elecciones, pero no fue el caso, a pesar de los esfuerzos considerables de su parte”.

Israel Guerra fue criado como católico, pero una crisis de fe lo llevó a convertirse en evangélico.

“Hago la transición porque en el catolicismo nunca sentí apoyo”, recordó Guerra, actual miembro de una mega iglesia de Caracas.

Él también ha notado la expansión de estas iglesias en su ciudad y considera que una de las causas es que los venezolanos las encuentran accesibles.

“Más allá de ser donde te dicen reglas para poder entrar al cielo, es donde se va a refugiar la persona maltratada, la persona abusada, la persona que está saliendo del alcoholismo, la persona que está saliendo de las drogas”, aseguró.

No todas las congregaciones son tan flexibles o acogedoras, dijo Génesis Díaz, hija de pastores evangélicos en una iglesia que pide a sus miembros ceñirse a normas estrictas al profesar su fe. Sin embargo, la manera en la que su alcance ha crecido también le parece notable.

Como misionera y creadora de contenido cristiana que visita diversas congregaciones en Caracas de manera cotidiana, refirió haber visto unas 20 iglesias evangélicas en barrios donde no hay más que un templo católico.

“Venezuela es un país cristiano”, dijo. “Si bien hay cosas que como país hemos ido olvidando y hay gente mala, en la mayoría hay un despertar muy fuerte de parte de Dios”.

____

María Teresa Hernández reportó desde Ciudad de México.

____

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: Associated Press