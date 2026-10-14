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Messi pone pase para tanto de De Paul e Inter Miami asegura plaza en playoffs de la MLS

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Rodrigo De Paul anotó gracias a una asistencia de Lionel Messi y Germán Berterame agregó un gol para que el Inter Miami, campeón vigente, avanzara de nueva cuenta a los playoffs de la MLS al imponerse el miércoles 2-0 sobre New York City FC.

Lionel Messi, del Inter Miami, conduce un balón en el partido de la MLS ante el New York City FC, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Lionel Messi, del Inter Miami, conduce un balón en el partido de la MLS ante el New York City FC, el miércoles 14 de octubre de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El uruguayo Luis Suárez aportó también una asistencia por el Inter Miami, que ha ganado partidos consecutivos por primera vez desde julio.

Miami se perdió la postemporada en 2023, cuando Messi llegó. En cambio, ha alcanzado los playoffs en las últimas tres temporadas, al caer en la primera ronda ante Atlanta United en 2024 y vencer a Vancouver el año pasado para conquistar el primer título de liga en su historia.

La victoria del miércoles llegó después de que Miami goleó a DC United por 4-0 el sábado pasado con un par de tantos de Messi y Suárez, y fue el segundo triunfo de liga para el nuevo entrenador argentino Cristian “Kily” González, quien asumió el 16 de septiembre.

Berterame, argentino naturalizado mexicano, marcó a los 20 minutos su octavo gol de la temporada. El argentino De Paul duplicó la ventaja de Miami justo antes del final del primer tiempo. Dayne St. Clair le atajó un penal a Nicolás Fernández en el último minuto del partido para su segunda valla invicta consecutiva.

Ha sido un año de altibajos para Messi, quien condujo a Argentina a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo y anunció su retiro del fútbol internacional un mes después. Ahora, tiene la oportunidad de cerrarlo con otro trofeo.

Otros partidos

También el Revolution de Nueva Inglaterra aseguró un lugar en los playoffs, al imponerse por 3-2 sobe Cincinnati.

El español Brais Méndez aportó un tanto al triunfo del Crew de Columbus, 3-1 sobre Charlotte. Además, DC United superó 2-1 a los Red Bulls de Nueva York.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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