Medias Rojas ganan 14 seguidos y necesitan 1 más para igualar récord de hace 80 años

Los Medias Rojas pueden igualar esa marca establecida por el club de 1946 la noche del martes.

Caleb Durbin conectó un jonrón para romper el empate por encima del Monstruo Verde con dos outs en la octava entrada, y los Medias Rojas ampliaron a 14 juegos la segunda racha de victorias más larga en la historia del club, al vencer 6-5 a Baltimore la noche del lunes y cortar la mejor racha de triunfos de la temporada de los Orioles, que era de siete.

“Estoy tratando de no hacerlo, pero lo quiero. No puedo hablar por nadie más. En realidad no lo hemos hablado, pero quiero hacer historia aquí”, comentó Durbin sobre la posibilidad de igualar el récord del club.

Durbin, que tuvo un inicio de temporada miserable después de llegar en un canje durante el receso de campaña con Milwaukee, conectó un cutter de 1-0 de Tyler Wells, lo que desató la celebración de sus compañeros frente al dugout de Boston.

“Significaría mucho, sin duda”, manifestó el primera base venezolano Willson Contreras. “Tratamos de jugar de la misma manera todos los días. Si sucede, sería genial para nosotros. Podemos celebrarlo. Si no sucede, hay que seguir adelante”.

Boston tenía marca de 37-48 cuando comenzó la racha y ahora está en posición de conseguir un boleto de comodín a los playoffs.

Los Medias Rojas remontaron tres desventajas el lunes.

“No puedo imaginar que sea más eléctrico que esta noche”, expresó Durbin. “Podría serlo. Pero esta noche fue increíble”.

¿Qué pensaba mientras recorría las bases, rumbo a un puñado de jugadores que saltaban frente al dugout?

“No hay muchas veces en las que te quedas en blanco —como dicen—”, señaló. “Creo que ese fue uno de esos momentos en los que no sabía qué estaba pasando. No podría decirte cómo me veía corriendo alrededor de las bases”.

Contreras fue uno de los primeros jugadores en saltar la barandilla hacia el terreno después del batazo de Durbin.

“Para ser honesto, se sintió como (los) playoffs, como ir a la Serie Mundial”, afirmó. “Ojalá suceda. Vamos en camino, pero queda mucha temporada, muchos juegos por disputar”.

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FUENTE: AP