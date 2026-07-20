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Los Guardianes igualan récord en casa con 7 jonrones en triunfo 13-4 sobre Mellizos

CLEVELAND (AP) — Petey Halpin y Rhys Hoskins conectaron dos jonrones cada uno y los Guardianes de Cleveland igualaron un récord de la franquicia en un juego como locales al pegar siete cuadrangulares en su victoria 13-4 sobre los Mellizos de Minnesota la noche del lunes.

Patrick Bailey, derecha, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por Petey Halpin (0) después de batear un jonrón en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 20 de julio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Patrick Bailey, derecha, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por Petey Halpin (0) después de batear un jonrón en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 20 de julio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El venezolano Bryan Rocchio, Travis Bazzana y Patrick Bailey también se volaron la barda por Cleveland.

Fue la sexta vez en las 125 temporadas de la franquicia que Cleveland conectó al menos siete jonrones. Cleveland pegó un récord de la franquicia de ocho vuelacercas en Milwaukee el 25 de abril de 1997 y en Seattle el 16 de julio de 2004.

Cleveland también disparó siete cuadrangulares en casa el 30 de abril de 2013, contra Filadelfia.

El abridor de Minnesota, Joe Ryan (6-6), estableció un récord de la franquicia al permitir seis jonrones. El derecho All-Star cedió ocho carreras y 10 imparables —la mayor cifra de su carrera— en cuatro entradas, elevando su efectividad de 2,85 a 3,38.

Chase DeLauter, de Cleveland, conectó cuatro hits e impulsó tres carreras. Bailey también tuvo cuatro imparables. Halpin sumó tres indiscutibles y tres carreras impulsadas, y Bazzana también aportó tres hits.

Byron Buxton, quien fue activado de la lista de lesionados antes del juego, conectó dos hits por Minnesota.

Halpin y Hoskins llegaron al juego bateando por debajo de .200. Halpin, que bateaba para .194, conectó sus primeros dos jonrones en las Grandes Ligas con batazos hacia el jardín entre derecho y central en la segunda y la cuarta entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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