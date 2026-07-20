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La WTA introduce pruebas genéticas para todas las jugadoras del circuito femenino de tenis

BERLÍN (AP) — La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) introducirá pruebas genéticas obligatorias únicas para todas las jugadoras, una medida que entra en vigor el martes y que es un requisito para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La WTA actualizó esta semana su política de elegibilidad femenina para incluir un control de género “basado en el sexo biológico” con el fin de “preservar la integridad del tenis profesional femenino y mantener condiciones de competencia justas para todas las jugadoras”.

La nueva política alinea a la organización con la política de elegibilidad introducida por el Comité Olímpico Internacional en marzo para ajustarse a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el deporte, de cara a los Juegos de 2028.

La WTA está acatando lo que, en la práctica, equivale a una orden del COI que los organismos rectores de los deportes olímpicos están siguiendo, aunque seguía sin estar claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel de Juegos.

Las jugadoras deberán someterse a pruebas para detectar el gen SRY, un segmento de ADN que suele encontrarse en el cromosoma Y, que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos.

“La presente política define ‘varón biológico’ como una persona que, independientemente de su sexo legal o identidad de género, tiene un gen SRY y, por lo tanto, tiene o tuvo anteriormente testículos o testículos en banda; y ‘mujer biológica’ como una persona que, independientemente de su sexo legal o identidad de género, no tiene un gen SRY y, por lo tanto, tiene o tuvo anteriormente ovarios u ovarios en banda”.

La WTA indicó que la política distingue entre sexo biológico e identidad de género, y que “no existe intención de faltar al respeto ni de cuestionar la identidad de género o la dignidad de ninguna persona”.

El control de género obligatorio —que ya realizan los organismos rectores del atletismo, el esquí y el boxeo— ha sido criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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