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Jazz Chisholm Jr. pega 2 jonrones y remolca 5 en victoria 8-5 de los Yankees sobre Piratas

NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó jonrones en turnos consecutivos contra el estelar Braxton Ashcraft e impulsó cinco carreras, lo que llevó a los Yankees de Nueva York a una victoria por 8-5 sobre los Piratas de Pittsburgh la noche del lunes.

Gregory Soto, izquierda, de los Piratas de Pittsburgh, intercambia palabras con José Caballero (72), de los Yankees de Nueva York, durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray)
Gregory Soto, izquierda, de los Piratas de Pittsburgh, intercambia palabras con José Caballero (72), de los Yankees de Nueva York, durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray) AP

Ambas bancas y los relevistas del bullpen salieron al terreno después de que el panameño José Caballero bateara para una doble matanza que terminó la entrada contra el relevista de los Piratas, el dominicano Dennis Santana en la octava. Santana se exaltó y empezó a gritarle a Caballero en el campo. El derecho fue contenido por sus compañeros Rafael Flores y Bryan Reynolds antes de que se restableciera el orden tras unos minutos, sin golpes ni expulsiones.

En una noche en la que Nueva York desperdició una ventaja temprana de cuatro carreras, el 10mo juego de múltiples cuadrangulares en la carrera de Chisholm y el primero desde el 2 de septiembre del año pasado ayudaron a los Yankees a ganar por tercera vez en sus últimos 12 juegos en casa.

Chisholm conectó un batazo de tres carreras para poner el 4-0 en la primera entrada, dos bateadores después de que los Piratas cometieran dos errores en una misma jugada. El antesalista Nick Gonzales jugó mal el rodado de Paul Goldschmidt y lo convirtió en un error de dos bases, y Ben Rice anotó cuando Reynolds hizo un tiro desde el jardín izquierdo que botó.

Chisholm añadió un jonrón de dos carreras para poner el 6-5 en la tercera, cuando levantó un slider hacia la primera fila del segundo nivel, lo que le dio jonrones en tres apariciones consecutivas al plato desde la noche del domingo. Chisholm se inclinó sobre el plato para ver que la pelota se mantuviera en territorio bueno antes de completar su recorrido de jonrón.

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FUENTE: AP

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