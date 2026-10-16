Inversiones de Trump en farmacéuticas se dispararon tras su regreso a Washington, dicen demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Rosedal de la Casa Blanca en un evento para socorristas, el jueves 15 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

En el informe, publicado el viernes por la rama minoritaria del Comité Económico Conjunto, se establece que las tenencias de acciones farmacéuticas de Trump crecieron desde un valor máximo declarado de 1,7 millones de dólares en 2024 hasta 56,2 millones de dólares a finales de 2025. En el documento se indica que eso incluía hasta 39,1 millones de dólares en acciones mantenidas en empresas que se beneficiaron de exenciones al programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare, a través de una disposición incluida en la ley de impuestos y gasto de 2025 aprobada por los republicanos.

En un análisis adicional de las declaraciones financieras de Trump, aportado por los demócratas del comité, se muestra que su cartera de inversiones compró hasta 2,55 millones de dólares en acciones de compañías farmacéuticas beneficiadas por las exenciones en tres fechas antes de que él firmara la legislación en julio de 2025. Eso incluyó hasta 950.000 dólares en compras el 1 de julio de 2025, el día en que el Senado aprobó el proyecto de ley. Su cartera también compró hasta 1 millón de dólares en acciones de AbbVie en agosto de 2025, después de que el proyecto se convirtiera en ley.

Desde que asumió el cargo el año pasado, el presidente republicano ha aumentado su riqueza mediante una red de intereses empresariales, muchos de los cuales se han beneficiado de las decisiones de política de su administración. La Casa Blanca ha negado repetidamente que exista algún problema ético y ha acusado a los demócratas de “intentos de fabricar conflictos de interés”.

En el informe también se indica que la política de exenciones podría hacer que algunos beneficiarios de Medicare paguen miles de dólares más por ciertos tratamientos contra el cáncer y otros medicamentos de lo que habrían pagado si se hubiera permitido que el programa negociara precios más bajos.

Los hallazgos se divulgan en un momento en que Trump convierte la reducción de los costos de los medicamentos recetados en una parte central de su política sanitaria, al cerrar acuerdos con compañías farmacéuticas que, según su administración, harán que los medicamentos sean más asequibles para los estadounidenses, aunque la fijación de precios de los fármacos se basa en un conjunto complejo de factores.

Encuestas recientes de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que Trump se beneficia de la presidencia de maneras poco éticas o ilegales y que está más centrado en su riqueza que en ayudar a personas como ellos.

La senadora demócrata Maggie Hassan, quien encabeza la rama minoritaria del Comité Económico Conjunto, calificó los hallazgos del informe como “indignantes y, sin embargo, típicos de este presidente, que hace que el pueblo estadounidense pague la cuenta una y otra vez para su propio beneficio”.

Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la cartera de acciones y bonos de Trump es administrada de manera independiente por instituciones financieras externas. Negó que exista algún conflicto de interés.

“Ni el presidente Trump ni ningún miembro de su familia tiene capacidad alguna para dirigir, influir o aportar indicaciones sobre cómo se invierte la cartera o cuándo se compran o venden inversiones”, señaló Ingle en un comunicado.

Una ley del gobierno demócrata del expresidente Joe Biden permitió por primera vez que Medicare negociara precios de algunos de los medicamentos recetados más costosos. El proyecto de ley republicano de impuestos y gasto de 2025 amplió una exención ya existente para medicamentos desarrollados para tratar enfermedades o afecciones raras, retrasando el momento en que ciertos fármacos costosos podrían pasar a ser elegibles para negociaciones o excluyéndolos por completo, según KFF, una organización sin fines de lucro de investigación sanitaria.

También conocida como la exclusión de medicamentos huérfanos, esta excepción permite que las farmacéuticas sigan cobrando precios lucrativos que, de otro modo, podrían haberse reducido mediante negociaciones de Medicare.

Los partidarios del cambio sostuvieron que una exención más amplia incentivaría a las farmacéuticas a desarrollar tratamientos para enfermedades raras. Los críticos dicen que permite que los fabricantes de medicamentos con grandes ventas eviten negociaciones que podrían reducir los costos para Medicare y sus beneficiarios.

En el informe se calcula que los beneficiarios de Medicare que reciben los medicamentos contra el cáncer Keytruda, fabricado por Merck, y Opdivo, de Bristol Myers Squibb, podrían pagar aproximadamente 5.000 dólares más al año de lo que pagarían si Medicare negociara los precios de esos fármacos. La cartera de Trump incluye acciones de ambas empresas.

En el informe también se indica que la cartera del mandatario continuó comprando y vendiendo acciones de compañías farmacéuticas durante los primeros ocho meses de 2026, sumando hasta 3,5 millones de dólares en riqueza en acciones dentro del sector.

Todos los presidentes recientes de Estados Unidos han vendido sus acciones antes de asumir el cargo, han puesto su dinero en fondos ampliamente diversificados o han establecido un fideicomiso “ciego” para que ni siquiera pudieran saber qué poseían.

Trump ha colocado sus intereses empresariales en general en un fideicomiso administrado por sus hijos. Pero el arreglo rechaza las protecciones contra conflictos de interés que sus predecesores recientes en el cargo habían establecido.

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El periodista de The Associated Press Bernard Condon en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP