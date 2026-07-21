Hit de Grissom y pelotazo a Adell dan a Angelinos triunfo 3-2 ante Cardenales

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Nolan Schanuel, que batea para .367 desde el 21 de junio, encendió el repunte tardío con un sencillo con un out ante el cerrador All-Star Riley O’Brien, quien está empatado en el liderato de la Liga Nacional con 25 salvamentos.

El cubano Jorge Soler recibió un pelotazo y Grissom conectó una línea contra la pared del jardín derecho que eludió a Jordan Walker, que saltó para intentar atraparla. El corredor emergente venezolano Oswald Peraza anotó desde la segunda base y el corredor emergente dominicano Jose Siri llegó a tercera.

Josh Lowe recibió una base por bolas intencional para llenar las bases. Adell, que conectó un jonrón en la tercera entrada, vio tres bolas consecutivas de O’Brien (3-4) antes de ser golpeado por el siguiente lanzamiento, lo que forzó la carrera de la victoria.

El relevista dominicano de los Angelinos José Fermin (3-1) ponchó a dos en una novena entrada sin carreras.

El abridor de los Angelinos, también de República Dominicana, José Soriano lanzó su mejor juego desde principios de mayo, al permitir dos carreras y cuatro hits en siete entradas, con siete ponches y una base por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP