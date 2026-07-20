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Grand slam de Peña y 2 jonrones de Álvarez impulsan a Astros a vencer 8-5 a Marlins

HOUSTON (AP) — El dominicano Jeremy Peña conectó un grand slam, el cubano Yordan Álvarez pegó dos jonrones y los Astros de Houston cortaron una racha de cuatro derrotas al vencer 8-5 a los Marlins de Miami la noche del lunes.

Jeremy Pena, izquierda, y Yordan Álvarez, derecha, de los Astros de Houston, celebran después de batear cuadrangulares consecutivos frente a Janson Junk, lanzador de los Marlins de Miami, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 20 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren)
Jeremy Pena, izquierda, y Yordan Álvarez, derecha, de los Astros de Houston, celebran después de batear cuadrangulares consecutivos frente a Janson Junk, lanzador de los Marlins de Miami, durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 20 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP

Peña conectó el segundo grand slam de su carrera como parte de una segunda entrada de seis carreras, que quedó rematada por el primer cuadrangular de Álvarez en el juego.

El segundo tablazo de Álvarez en el partido abrió la quinta entrada y cayó en el segundo nivel de las gradas del jardín derecho tras recorrer 419 pies. Fue el quinto juego de la temporada del cubano con múltiples jonrones y el 27mo de su carrera. Está empatado con el bateador designado de Filadelfia Kyle Schwarber en el liderato de las Grandes Ligas con 33 cuadrangulares.

Álvarez se fue de 4-3 y sumó tres o más imparables por 11ma vez en la temporada.

El venezolano José Altuve añadió un sencillo productor.

El derecho dominicano de Houston Ronel Blanco realizó su primera apertura en 429 días tras someterse a una cirugía Tommy John el junio pasado y permitió cuatro carreras con dos imparables en 4 2/3 entradas. Ponchó a ocho y permitió jonrones de dos carreras a Joe Mack y Liam Hicks después de otorgar bases por bolas.

El dominicano Enyel De Los Santos (1-3) terminó la quinta entrada y sorteó un hit en la sexta, mientras que Steven Okert dejó varados a dos corredores en la séptima. Después de que Bryan Abreu trabajó alrededor de una base por bolas y un sencillo en la octava entrada, Josh Hader permitió una carrera en la novena.

Janson Junk (4-6) permitió seis carreras con cinco hits en cuatro entradas.

Los Marlins han perdido siete juegos consecutivos, su peor racha desde el 22 al 29 de abril de 2024.

El campocorto All-Star de los Marlins, Otto López, se perdió su segundo juego consecutivo debido a una inflamación en un dedo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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