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Gleyber Torres vuelve a los Tigres de Detroit tras perderse tiempo por lesión en el oblicuo

CHICAGO (AP) — Los Tigres de Detroit activaron al venezolano Gleyber Torres de la lista de lesionados de 10 días el lunes, después de que el veterano infielder estuviera fuera de acción durante un mes por otra distensión en el oblicuo.

Torres figuró en la alineación titular para el primer juego de una serie de tres partidos en casa de los Cachorros de Chicago, como segundo bate y jugando en la segunda base. Fue su primer juego en las Grandes Ligas desde el 15 de junio.

“Me encanta recuperar a Gleyber, y se siente bien. Y eso siempre es un buen comienzo. Creo que somos un equipo diferente con él en la alineación, y desde luego la parte alta de nuestro orden al bate, simplemente se alarga”, señaló el mánager de los Tigers, A.J. Hinch.

Torres, de 29 años, también ingresó a la lista de lesionados en mayo por una distensión en el oblicuo y el año pasado se perdió tiempo por la misma lesión. El tres veces nombrado al Juego de Estrellas batea para .280 con cuatro jonrones y 18 carreras impulsadas en 43 juegos con Detroit esta temporada.

El receptor también nacido en Venezuela Eduardo Valencia fue enviado a Triple-A Toledo el domingo para hacerle espacio a Torres. Valencia bateó para .417 con dos jonrones y tres carreras impulsadas en seis juegos, en su primera acción en las Grandes Ligas.

Detroit (46-53) había ganado 11 de 15 antes de la serie en Chicago. Enfrenta un tramo importante de la temporada mientras busca argumentos para mantener unido al equipo de cara a la fecha límite de cambios del 3 de agosto.

“Bromeo con eso, hemos estado jugando el Juego 7 desde mayo. Quiero decir, mayo fue un mes miserable. Todo el mundo lo sabe. Nos metió en un hoyo muy profundo, y hemos ido saliendo de eso de manera constante durante la mayor parte de dos meses", comentó Hinch.

“Así que lo estamos asumiendo, en cierto modo, con los brazos abiertos: es parte de nuestra identidad ahora mismo que tenemos que bloquear todo el ruido sobre lo que viene en las próximas semanas y dedicarnos a ganar juegos”.

Mize está golpeado y otras lesiones de los Tigres

El derecho Casey Mize está día a día después de lanzar apenas 3 1/3 entradas en la derrota 3-2 del domingo en casa de los Angelinos de Los Ángeles. Mize tiene una contusión en la muñeca izquierda después de ser golpeado por una línea de regreso al montículo, y además sintió tirantez en la ingle.

“Los comentarios iniciales son muy positivos”, señaló Hinch. “Se sintió bien al llegar al estadio. Es optimista sobre cómo está”.

El zurdo dominicano Framber Valdez está programado para lanzar el martes en su primera apertura desde el 9 de julio. Ha estado en la lista por duelo debido a la muerte de una abuela.

“Ella me apoyaba muchísimo”, dijo Valdez a través de un intérprete. “Siempre me estaba animando todo el tiempo. Ella fue quien nos crió, ella fue quien nos apoyó, y ella era la que siempre estaba alentándome de un lado a otro, sin importar la situación en la que yo estuviera”.

El derecho Jackson Jobe lanzó tres entradas en una aparición de rehabilitación con Doble-A Erie el domingo. Jobe está regresando de una cirugía Tommy John en 2025.

Hinch indicó que está previsto que el infielder boricua Javier Báez comience una asignación de rehabilitación con Clase A Lakeland el martes. Báez ha estado fuera por un esguince en el tobillo derecho.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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