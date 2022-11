EN VIVO: Frenético cierre de campaña mientras los republicanos buscan un gran triunfo en las elecciones intermedias

Live Blog Post

La candidata a la gobernación de Arizona por el Partido Republicano, Kari Lake, denunció que la sede de su campaña recibió artículos sospechosos por correo, que contenían una sustancia blanca en polvo.

Mientras hablaba con los reporteros después de un evento de campaña en Queen Creek, el domingo por la noche, se le preguntó a Lake sobre los paquetes y la salud de los empleados que estuvieron expuestos.

“Un par de ellos quedaron expuestos. Hasta ahora están bien. Los estamos monitoreando y queremos asegurarnos de que todo esté bien”, dijo la candidata, quien explicó que la sustancia originalmente se enviaría a Quantico, Virginia, para su análisis, pero luego se remitió a un laboratorio más cercano.

La ex presentadora de noticias de televisión explicó que esta no era la primera vez en la que su campaña ha sido atacada. “Estamos en tiempos peligrosos. Esta no es la primera vez que nos amenazan.

Me han amenazado muchas veces. Nuestros neumáticos han sido cortados. Nos han taladrado tornillos en los neumáticos para que exploten mientras estamos en la carretera”, denunció Lake.

“Estamos viviendo tiempos peligrosos, y por eso necesitamos elegir a alguien que sea fuerte y luchador y no cobarde. Llegaremos al fondo de esto. Realmente no quiero adelantarme demasiado”.