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El sencillo emergente de McNeil en el 7mo inning da a los A's triunfo 5-2 ante Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Jeff McNeil impulsó las carreras de la ventaja con un sencillo como bateador emergente en la séptima entrada, y los Atléticos vencieron 5-2 a los Diamondbacks de Arizona la noche del lunes.

Jeff McNeil, de los Atléticos, batea un sencillo productor de dos carreras frente a los Diamondbacks de Arizona durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Jeff McNeil, de los Atléticos, batea un sencillo productor de dos carreras frente a los Diamondbacks de Arizona durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

El novato de los Atléticos Tommy White se fue de 5-4 en su tercer juego en las Grandes Ligas y llegó a salvo en un batazo de regreso al lanzador que se desvió en Kevin Ginkel (3-3) para llenar las bases con dos outs. McNeil rompió el empate 2-2 con un sencillo de dos carreras, y luego terminó en tercera después de robarse la segunda en un lanzamiento descontrolado que permitió que White anotara para la diferencia definitiva.

Nolan Arenado conectó un doble con un out en la quinta de Arizona para su hit número 2.000 de por vida. Se convirtió en el jugador número 298 en alcanzar la marca y el 21er tercera base.

El novato de los A’s Joshua Kuroda-Grauer conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas —un batazo abriendo la entrada ante el novato Mitch Bratt en la segunda para poner arriba a los Atléticos— y Jacob Wilson abrió la quinta con su sexto jonrón para una ventaja de 2-0.

El venezolano Jorge Barrosa conectó un doble abriendo la sexta ante Jeffrey Springs, y Ketel Marte siguió con su 18vo jonrón —un batazo que empató el juego hacia la grada alta del jardín izquierdo—.

Geraldo Perdomo pegó un toque de bola para hit que sacó del juego a Springs, quien permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas. El zurdo ha permitido 27 jonrones —la mayor cifra en las Grandes Ligas y uno menos que su máximo personal, establecido la temporada pasada—. Tiene marca de 0-9 en 16 aperturas desde que comenzó 3-0 en sus primeras cuatro.

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