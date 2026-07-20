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El liniero defensivo de Packers Devonte Wyatt acuerda extensión de 3 años y 57 millones, dice AP

El liniero defensivo de los Packers de Green Bay, Devonte Wyatt, ha acordado los términos de una extensión de contrato por tres años y 57 millones de dólares, con un bono por firma de 20 millones de dólares, según contó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación el lunes.

ARCHIVO - Aaron Jones Sr. (33), running back de los Vikings de Minnesota, es golpeado por Devonte Wyatt (95), tackle defensivo de los Packers de Green Bay, durante el partido de la NFL del 23 de noviembre de 2025, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Matt Ludtke, Archivo)
ARCHIVO - Aaron Jones Sr. (33), running back de los Vikings de Minnesota, es golpeado por Devonte Wyatt (95), tackle defensivo de los Packers de Green Bay, durante el partido de la NFL del 23 de noviembre de 2025, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Matt Ludtke, Archivo) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el acuerdo. The Schultz Report informó primero sobre la extensión de Wyatt.

Wyatt tuvo seis tacleadas para pérdida de yardas y cuatro capturas de quarterback en 10 partidos la temporada pasada. Su campaña terminó después de que se fracturó el peroné y se desgarró ligamentos del tobillo durante una victoria en el Día de Acción de Gracias en Detroit, lo que provocó que lo sacaran del campo en un carrito.

Aunque se perdió gran parte de la temporada, Wyatt aun así ocupó el tercer lugar del equipo en capturas y empató en el cuarto en tacleadas para pérdida.

“Sé que todavía tengo mucho más en el tanque. Siento que tengo mucho más en el tanque de lo que mostré este año o en los últimos tres años que he tenido. Sé que tengo mucho más y siento que esta lesión, aquí mismo, realmente me va a ayudar a superar este obstáculo, solo para mostrarles a todos lo que tengo”, dijo Wyatt al final de la temporada pasada.

Wyatt ha pasado toda su carrera en la NFL con los Packers, que lo seleccionaron procedente de Georgia con la 28va elección del draft de 2022.

Suma 16 capturas en sus primeras cuatro temporadas. Wyatt registró al menos cuatro sacks en cada una de las últimas tres temporadas.

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