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Durbin pega el jonrón del triunfo y Boston vence 6-5 a Baltimore para su 14ta victoria seguida

BOSTON (AP) — Caleb Durbin conectó un jonrón para desempatar por encima del Monstruo Verde con dos outs en la octava entrada, y los Medias Rojas de Boston ampliaron a 14 juegos la segunda racha de victorias más larga en la historia del club, al vencer 6-5 a Baltimore la noche del lunes para cortar la mejor seguidilla ganadora de la temporada de los Orioles, que era de siete.

Caleb Durbin, de los Medias Rojas de Boston, celebra después de la victora de su equipo sobre los Orioles de Baltimore en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Caleb Durbin, de los Medias Rojas de Boston, celebra después de la victora de su equipo sobre los Orioles de Baltimore en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 20 de julio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Los Medias Rojas igualarían un récord del club con una victoria la noche del martes. Boston ganó 15 seguidos en 1946 con un equipo liderado por el futuro miembro del Salón de la Fama Ted Williams.

Christian Encarnacion-Strand, llamado desde Triple-A hace cuatro días, disparó un cuadrangular y pegó un sencillo productor para los Orioles, que cometieron cuatro errores y permitieron dos carreras sucias.

Durbin hizo contacto ante un cutter con un strike de Tyler Wells (2-2), lo que desató la celebración de sus compañeros frente al dugout de Boston.

Garrett Whitlock (5-1) lanzó una octava entrada perfecta, y el cubano Aroldis Chapman consiguió su 22do salvamento cuando Tyler O'Neill elevó una línea al campocorto con corredores en segunda y tercera para el último out.

En un juego de ida y vuelta, Baltimore tomó la ventaja por tercera vez en la séptima cuando O’Neill bateó un rodado impulsor que el segunda base Anthony Seigler no pudo controlar, lo que acabó con una oportunidad de doble play para cerrar la entrada.

Boston respondió en la parte baja, empatando 5-5 con un sencillo impulsor de dos outs de Ceddanne Rafaela.

El abridor de Baltimore, Shane Baz, permitió cuatro carreras, dos limpias, con seis ponches en seis entradas. Por Boston, Payton Tolle cedió cuatro carreras y ponchó a nueve en 5 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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