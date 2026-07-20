Dodgers adquieren a Seth Halvorsen de los Rockies por 2 jugadores de ligas menores

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Halvorsen puede salir de la lista de lesionados de 15 días después de haber sido incluido en ella a principios de este mes por una inflamación en el hombro derecho. Tiene marca de 0-1 con efectividad de 4,74 en 21 apariciones esta temporada.

Como parte del acuerdo, Colorado adquirió al lanzador derecho Nick Frasso y al jardinero Landyn Vidourek procedentes de los Dodgers.

Byrnes conoce el sistema de ligas menores de Los Ángeles tras pasar más de una década en la oficina principal del equipo. Se marchó en diciembre para unir fuerzas con Paul DePodesta, presidente de operaciones de béisbol de los Rockies, en un intento por enderezar una franquicia que busca cortar una racha de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas.

Frasso, de 27 años, tuvo marca de 1-0 con efectividad de 4,74 con Triple-A Oklahoma City esta temporada. Los Dodgers lo adquirieron como parte de un acuerdo con Toronto el 2 de agosto de 2022. MLB.com ubicó a Frasso como el prospecto número 80 del béisbol antes de la temporada 2024.

Se reportará a Triple-A Albuquerque.

Vidourek, seleccionado en la tercera ronda procedente de la Universidad de Cincinnati en 2025, batea para .176 con ocho jonrones y 28 carreras impulsadas en las ligas menores esta temporada.

Se reportará a Clase A (Single-A) Fresno. Colorado reclutó a Halvorsen en la séptima ronda procedente de Tennessee en 2023. El derecho, de 26 años, tiene marca de 3-4 en 75 juegos de por vida con los Rockies y suma 13 salvamentos. Los Rockies comenzaron el día a 23 1/2 juegos de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP