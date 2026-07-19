"Dibu" Martínez coquetea de nuevo con papel de héroe, pero Argentina cae esta vez en el Mundial

El “Dibu” jugó con un dedo roto y batió un récord de atajadas en una final de la Copa del Mundo. Estuvo cerca de vestirse de nuevo con la capa de héroe, como hace cuatro años en Qatar, cuando Argentina terminó superando por penales a Francia.

Pero el arquero estrella simplemente no pudo sostenerse después de que la incesante rudeza de Argentina condujo a una tarjeta roja y dejó a la Albiceleste con un hombre menos en todo el tiempo extra.

Ferran Torres , de España, reventó el balón frente a Martínez para anotar su primer gol de la Copa del Mundo y hacer el 1-0 a los 106 minutos. Y ello bastó el domingo para que la Roja superara a Lionel Messi y Argentina y conquistara su primer título desde 2010.

Martínez, el guardameta campeón del mundo en 2022, volvió a usar su imponente estatura de 1,96 metros para erigirse con un récord de 11 atajadas y mantener viva la aspiración de Argentina de ganar una segunda Copa del Mundo consecutiva.

Sus compañeros pasaron gran parte del partido persiguiendo a España por el campo. Y aunque el estilo combativo de Argentina le sirvió para remontar desventajas a lo largo de este torneo, le salió mal el domingo.

La primera señal de problemas llegó cuando Leandro Paredes estuvo cerca de ganarse dos tarjetas amarillas en una misma jugada. Los árbitros no lo vieron empujar a Rodri por la espalda a los 52 minutos, pero sí lo amonestaron por derribar a Dani Olmo durante el tenso enfrentamiento que siguió.

La frustración de Enzo Fernández resultó más costosa. Recibió una primera amarilla por discutir una posible falta a los 82. Fue expulsado con otra amarilla 11 minutos después por una acción temeraria con la cual provocó que el defensor español Pau Cubarsí diera una voltereta en el aire.

Con todavía menos ayuda delante de él Martínez finalmente no logró contener el asedio.

España siguió atacando, siguió rematando y encontró el gol que desató una celebración desenfrenada en las gradas. Los aficionados españoles bailaron, se abrazaron y agitaron la bandera antes de la eventual coronación.

Las cosas se calentaron brevemente entre los equipos después del partido. Paredes estuvo en el centro de la disputa, empujando en distintos momentos a Eric García y a Gavi.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, fue contenido por un jugador de España mientras parecía gritarle a alguien, y Nicolás Otamendi intercambió palabras con varios futbolistas españoles, incluido Rodri.

“Dibu” mantuvo con vida a Argentina con una actuación para la historia

Martínez se convirtió en héroe nacional por su impresionante atajada para negarle a Randal Kolo Muani un gol en la agonía de la final contra Francia en Qatar 2022. Incluso con una mano lesionada, es posible que Martínez haya jugado mejor en el torneo de este año.

“El partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ hicieron que el partido no se definiera antes”, afirmó el técnico español Luis de la Fuente.

Basta considerar su intervención a los 92 minutos, que pudo haber inclinado la balanza hacia Argentina.

Realizó una atajada con las dos manos al potente disparo rasante de Nico Williams en el tiempo añadido del segundo tiempo desde cerca de la frontal del área, que mantuvo el marcador en cero.

Fernández fue expulsado un minuto después.

Martínez brilló el domingo de manera similar a como lo hizo en 2022.

Después de una serie de tiros de esquina para España, Rodri conectó un cabezazo a puerta, pero Martínez se lo tapó a los 67 minutos.

En su décima atajada del partido, le negó el gol a Lamine Yamal en un tiro libre durante la prórroga, lo que dejó al adolescente tapándose la boca, asombrado por la oportunidad perdida.

Martínez se fracturó un dedo de la mano derecha en mayo durante un partido de la Europa League con Aston Villa. Comentó que pospuso la cirugía para poder estar bajo los tres palos, una decisión que sin duda Argentina agradeció.

Martínez fue titular en todos los partidos de la Copa del Mundo y mantuvo su arco en cero en dos ocasiones: en la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia y en el triunfo 2-0 sobre Austria en partidos de la fase de grupos.

Aunque Messi recibió la mayor parte del crédito, Martínez cargó con Argentina hasta el vigésimo remate de España en el partido y hasta el borde de una segunda Copa del Mundo consecutiva.

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FUENTE: AP