Zverev sorprendido por una pluma que detiene el juego en el Abierto de Australia

“No estoy seguro de que fuera un obstáculo para nadie. No es como un objeto duro. Incluso si la pelota de tenis golpea la pluma, realmente no cambia nada”, dijo.

“Quizás el árbitro tomó la decisión correcta y quizás no, no tengo idea”, dijo. “Pero fue un poco frustrante porque obviamente Tommy entonces recibiría un primer servicio, y ganó el punto con ese servicio también. Eran muchas cosas".

Zverev se mantuvo lo suficientemente compuesto como para salvar un punto de set, recuperar el quiebre de saque y dominar el desempate, similar a su secuencia ganadora en el primero.

“Siento que robé ambos sets de alguna manera, porque él estaba jugando mejor que yo y sacó para ambos sets”, dijo Zverev. “En el desempate jugué bastante bien. Tal vez falló un poco más de lo que debería haberlo hecho. Sí, estoy feliz de haber ganado en cuatro sets porque este fue un partido difícil”.

Paul (12do cabeza de serie) se desmoronó en el desempate inicial, y no ayudó a su causa cuando uno de sus servicios pareció tocar la red pero no se señaló un let por el juez de silla. No hay máquinas automáticas de let en el Abierto de Australia.

Paul perdió el punto y cuestionó a Forcadell, pero insistió después que “eso no me hizo perder el partido ni nada”.

“Ya estaba abajo, como 4-1 en el desempate”, dijo. “Hice un servicio, y fue un let, pero el árbitro no lo vio. Simplemente no sabía que no había máquina automática de let aquí”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press