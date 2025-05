Yelich y Contreras conectan HR's consecutivos en victoria de Cerveceros 4-2 sobre Rays

Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, a la derecha, celebra después de su jonrón solitario con Rhys Hoskins (12) durante la cuarta entrada de un juego de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el domingo 11 de mayo de 2025, en Tampa, Florida (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.