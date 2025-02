Wizards hilvanan tercera victoria seguida al vencer 119-102 a los Nets

Jordan Poole (13), de los Wizards de Washington, supera a Tyrese Martin (13) y Jalen Wilson (22), de los Nets de Brooklyn, mientras se enfila a un enceste durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA del miércoles 5 de febrero de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved