White anota nueve triples y 33 puntos; Bulls vencen 139-126 a Knicks tras homenaje a Rose

El exjugador de la NBA Derrick Rose, a la derecha, habla mientras su familia, a la izquierda, observa durante una ceremonia de medio tiempo durante un partido de baloncesto de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Bulls de Chicago, el sábado 4 de enero de 2025, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved