Verstappen desafiante pese a posible suspensión en el Gran Premio de Canadá

El cuatro veces campeón reinante de la Fórmula uno está decidido a no cambiar su estilo de conducción a pesar de la advertencia de que debe comportarse de la mejor manera. Su colisión le valió tres puntos de penalización.

Verstappen no está preocupado por convertirse en el tercer piloto suspendido y se mantiene desafiante en que no cambiará su enfoque.

"Voy a correr como siempre lo hago. Confío en mí mismo", expresó Verstappen.

Su enfoque ha generado críticas a lo largo de su carrera, ya que Verstappen ha ido rueda a rueda con múltiples pilotos, incluyendo un tenso 2021 en el que parecía estar constantemente enfrentándose tanto con Lewis Hamilton como con Lando Norris.

Verstappen asumió cierta responsabilidad por su incidente con Russell en España. Escribió en las redes sociales que el incidente "no estuvo bien" y "no debería haber ocurrido".

Russell, de Mercedes, se sorprendió por la admisión de Verstappen porque es poco característico del piloto de mentalidad única.

"Me sorprendió un poco verlo asumir la responsabilidad, porque no es propio de él", comentó Russell. "Quiero creer que no intentó intencionalmente chocar conmigo, porque eso sería bastante loco.

Sus rivales sospechaban de lo que Verstappen podría hacer en la pista considerando cómo ha corrido contra muchos de ellos a lo largo de los años.

Verstappen parece haber cedido cualquier posibilidad de que Red Bull recupere el campeonato de constructores de McLaren, que destronó a Red Bull el año pasado. Y, parece estar renunciando a un quinto campeonato de pilotos ya que está detrás de ambos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Norris.

Verstappen está 49 puntos detrás del líder Piastri y 39 puntos detrás de Norris.

Piastri no está preocupado por Verstappen en la pista.

Verstappen, por su parte, no está preocupado por sus competidores incitándolo a una posible penalización.

"Correré como quiero correr", dijo Verstappen. "No va a cambiar nada".

Verstappen es el tres veces defensor del título del GP de Canadá.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press