Venus Williams arranca su 24ta aparición en Wimbledon en contra de Elina Svitolina

Las opciones para disputar los cuartos de final son el No. 1 Carlos Alcaraz vs. No. 6 Holger Rune, y No. 3 Daniil Medvedev vs. Tsitsipas en la parte alta de la llave, y Djokovic vs. No. 7 Andrey Rublev, y No. 4 Casper Ruud vs. No. 8 Jannik Sinner en la parte baja.

En la rama femenil, los cuartos de final potenciales son No. 1 Iga Swiatek vs. Gauff, y No. 4 Jessica Pegula vs. No. 5 Caroline Garcia en la parte alta, mientras que en la baja serían No. 3 Elena Rybakina vs. No. 6 Ons Jabeur, y No. 2 Aryna Sabalenka vs. No. 8 Maria Sakkari.

FUENTE: Associated Press