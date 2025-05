Triple agónico de Haliburton da a Pacers victoria 120-119 sobre Cavs y ventaja 2-0 en serie

El escolta de los Cavaliers de Cleveland, Max Strus (1), dispara sobre el escolta de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton (0), en la primera mitad durante el Juego 2 de las semifinales de la Conferencia Este de los playoffs de baloncesto de la NBA, el martes 6 de mayo de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.