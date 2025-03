Tiger Woods enfrenta otra lesión y otro año perdido. ¿Ha visto el golf lo último de él?

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

“Es una lástima”, comentó Rory McIlroy el miércoles en el torneo The Players. “No tiene mucha suerte cuando se trata de lesiones y su cuerpo. Espero que esté de buen ánimo y que esté bien. Obviamente no lo veremos jugar golf este año, y ojalá lo veamos jugar tal vez en 2026".

Todo es “quizás” con Woods, el jugador que hizo que el golf fuera atractivo de ver, que provocó un aumento en las audiencias de televisión y un incremento en los premios, que ejerció una supremacía medida no sólo por sus 15 majors y 82 títulos en la Gira de la PGA, sino por el hecho de que no tuvo un rival duradero — hasta que las lesiones y cirugías comenzaron a acumularse.

Su madre, Kultida, falleció el mes pasado y Woods se retiró del Genesis Invitational mientras lidiaba con la pérdida. Optó por no estar en The Players, el último año de su exención por haber ganado el Masters de 2019.

“Cuando comencé a intensificar mi propio entrenamiento y práctica en casa, sentí un dolor agudo en mi tendón de Aquiles izquierdo, que se consideró roto”, dijo en la publicación.

Otro año perdido para un jugador que se queda sin tiempo. La lista de lesiones es asombrosa.

La rodilla izquierda. La parte baja de la espalda. Dos fracturas por estrés en su tibia izquierda mientras ganaba el Abierto de Estados Unidos de 2008. Una lesión en su tendón de Aquiles derecho mientras corría. Una lesión en su tendón de Aquiles izquierdo al golpear un tiro desde una posición incómoda en el Masters.

Seis cirugías de espalda, la más significativa para fusionar su parte baja de la espalda en 2017. Un accidente automovilístico en una carretera costera cerca de Los Ángeles que dañó tanto su pierna y tobillo derechos que dijo que los médicos contemplaron la amputación. Fascitis plantar. Un oblicuo distendido. Cirugía para fusionar su tobillo derecho.

Siguió regresando, y siguió siendo una atracción imperdible a pesar de que sus apariciones se limitaron en gran medida a los majors. Ha participado en ocho grandes desde el accidente automovilístico de 2021 y sólo ha terminado las 72 hoyos en dos ocasiones —ambas en el Masters. Nunca estuvo en la pelea en ninguno.

Hubo un tiempo en que Woods estaba en camino de romper el estándar dorado en el golf — los 18 majors ganados por Jack Nicklaus — hasta que eso pareció más improbable con cada lesión.

“Si hubiera estado sano, creo que lo habría logrado”, dijo Nicklaus en una entrevista hace dos semanas con Golf Channel. “Pero no se mantuvo sano. Todos tenemos lesiones, todos tenemos diferentes cosas que cambian las cosas. Tiger tuvo sus problemas. Me siento mal por él”.

Nicklaus recordó haberle dicho a Woods: “Nadie quiere que le rompan sus récords. Pero no quiero que no se rompa porque no tienes la capacidad de hacerlo. Me siento mal por él en eso”.

Woods ganó su último major en el Masters de 2019, una victoria asombrosa considerando que apenas dos años antes luchaba por subir las escaleras para la cena del Club de los Masters. Y luego ganó más tarde en el año en Japón para su título número 82 en la Gira de la PGA, empatando el récord.

Esa fue su última victoria. No ha estado cerca desde entonces.

¿Qué lo mantiene en pie? ¿Qué queda por demostrar? Esa es una pregunta que todos los golfistas enfrentan, ya sea por la edad o las lesiones. Pocos otros deportes ofrecen tal longevidad.

McIlroy cumple 36 años en mayo — este es su 18vo año como profesional. Sabe que el día se acerca, y ha trazado una estrategia de salida.

“Siempre que sienta que es el momento adecuado, no tendré problema en apartarme y dejar que la próxima generación haga lo suyo”, dijo McIlroy. “También me gustaría retirarme con un poco de energía en el tanque. No quiero estar ahí fuera dando pena. Me gustaría retirarme tal vez un poco antes de lo que debería, dicho de esa manera".

“Creo que si puedes aceptar eso y retirarte en tus propios términos, entonces eso es algo bueno", puntualizó.

Nicklaus nunca quiso ser un golfista ceremonial. Jugó en todos los majors durante 12 años después de ganar su último en el Masters de 1986.

¿Ha visto el golf lo último de Woods?

Tiene exención de por vida en el Masters y el Campeonato de la PGA. Puede jugar el Abierto Británico durante diez años más. Puede retirarse en sus propios términos, pero su salud incidirá mucho.

Se le preguntó a McIlroy si alguna vez podría ver a Woods siendo competitivo nuevamente. Eso es lo que tantos fanáticos quieren ver — esperan ver — en ausencia de cualquier evidencia en los últimos cinco años.

“Lo intentará — sé que lo intentará”, dijo McIlroy. “Pero esa es una pregunta para él, no para mí. Obviamente no sé qué estará pensando. Pero, a juzgar por su comportamiento anterior, definitivamente lo intentará”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press