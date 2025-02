Thunder remonta desventaja de 21 puntos para vencer 115-101 al Heat

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, alista un tiro a la canasta sobre Kel'el Ware (7), del Heat de Miami, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 12 de febrero de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.