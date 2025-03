Thairo Estrada estará fuera de acción con Rockies de cuatro a ocho semanas por fractura en la muñeca

Korey Lee (26), de los Medias Blancas de Chicago, se roba la segunda base mientras que Thairo Estrada, de los Rockies de Colorado, pierde el control de la pelota durante la tercera entrada del juego de béisbol en los entrenamientos de primavera, el martes 25 de febrero de 2025, en Scottsdale, Arizonca. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved