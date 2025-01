Teoscar Hernández renueva con los Dodgers y jugará en el jardín derecho la próxima temporada

ARCHIVO - Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, observa el vuelo de la pelota después de conectar para un jonrón de dos carreras en contra de los Yankees de Nueva York durante la tercera entrada del segundo juego de la Serie Mundial, el sábado 26 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved