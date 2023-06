Swiatek se retira de Alemania con fiebre y posible intoxicación alimentaria

Iga Swiatek saca en contra de Anna Blinkova en los cuartos de final del torneo de la WTA, en Bad Homburgo, Alemania, el jueves 29 de junio de 2023. Swiatek se retiró del torneo al presentar fiebre y una posible intoxicación alimentaria, informó la polaca en Instagram el viernes 30 de junio de 2023. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved