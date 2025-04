Stott anota tras lanzamiento descontrolado y Filis vencen 7-6 a Nacionales en la novena

Bryson Stott de los Filis de Filadelfia, a la izquierda, anota la carrera de la victoria ante el lanzador de los Nacionales de Washington, Kyle Finnegan, en un lanzamiento descontrolado durante la novena entrada de un juego de béisbol, el martes 29 de abril de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved