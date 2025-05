Stevens dice que habrá una pausa antes de afrontar una monumental temporada baja de los Celtics

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 24 de septiembre del 2024, el presidente de operaciones de los Celtics de Boston en conferencia de prensa en el día de medios. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“La meta es tener un contendiente al campeonato, ¿verdad? Así que tienes que hacer lo mejor para darte la mejor oportunidad de lograrlo cuando puedas hacerlo", añadió Stevens. "Y entonces, solo tenemos que decidir cuán factible es eso en cualquier año dado y asegurarnos de que estamos tomando las decisiones en consecuencia”.

Stevens no quiso dar detalles sobre lo que implicará ese proceso, diciendo que tendrá más que decir al respecto alrededor del draft de la NBA. Pero reconoció que posiblemente las ventanas de campeonato se están volviendo más pequeñas debido al actual contrato colectivo.

“Esa es una buena pregunta. No lo sé”, dijo Stevens. “Creo que ciertamente es más desafiante en ciertas circunstancias, seguro”.

También dejó claro que factores como la lesión de Jaylen Brown, que Stevens confirmó es un desgarro parcial de menisco en su rodilla derecha, o el “síndrome post-virus” ayudaron a que Boston se convirtiera en el sexto campeón defensor consecutivo en salir en la segunda ronda la temporada siguiente.

“Preferiría hablar sobre el CBA y toda esa basura. La realidad es que perdimos los dos primeros juegos (contra Nueva York), y por eso nos pusimos en una situación difícil. ... Eso no es culpa de una sola persona. No es por malicia. No es por una mala decisión. No es mala suerte"; bromeó y añadió que espera que las ausencias de Brown y Porzingis no sean largas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press