Stephen Curry y los Warriors sufren otra humillante derrota en casa

“Si no tienes eso, no tienes nada, así que tenemos que encontrar una manera de reconstruir eso”, dijo Kerr después de la derrota por 114-98 ante el Heat de Miami el martes por la noche.

En un momento de la segunda mitad el martes, el dos veces MVP de la NBA miró el marcador casi como si no pudiera creer cómo iban las cosas. Los Warriors (18-18) fallan tiros y no defienden correctamente cuando más importa.

Hay mucha introspección para este grupo en el Chase Center.

Green se dirigió al equipo después de la desmoralizadora actuación del martes.

“No podemos ser oportunistas, tenemos que profundizar, tenemos que encontrar nuestra esencia, eso es lo que Draymond dijo más o menos”, compartió Trace Jackson-Davis. “Hemos perdido nuestra esencia, hemos perdido nuestro espíritu y tenemos que recuperarlo”.

Golden State lanzó 14 de 50 en tiros de tres puntos y tuvo un total de 40 de 98 (40.8%).

Curry no quiere señalamientos ni comparaciones, solo un esfuerzo colectivo para cambiar el rumbo de la temporada, reconociendo que “este equipo en particular no ha logrado nada”.

“Al final del día somos un equipo y todos estamos vinculados, todos somos responsables de los resultados de cada noche y de cómo termina nuestra temporada”, dijo Curry. “No es solo cosa de Draymond y yo, no es solo cosa mía, es cosa de todos. Así que lo que todos necesitamos hacer es jugar con confianza, jugar con convicción, jugar con la creencia de que cuando entras a la cancha puedes vencer a cualquiera. Esa tiene que ser la mentalidad, ya sea que ocurra o no”.

Los Warriors no se clasificaron a los playoffs el año pasado y luego comenzaron esta temporada con un prometedor 12-3 y aspiraciones de campeonato, con Curry y Green intentando sumar a los cuatro títulos que han capturado juntos.

“Cuando experimentas ganar, odias perder aún más”, dijo Curry.

Ahora, Golden State está empatado en el noveno lugar con San Antonio en la apretada Conferencia Oeste. Los Warriors quedaron en el décimo lugar la temporada pasada y fueron eliminados por los Kings en el torneo de repesca al final de la campaña regular.

Desde luego, el escolta Jonathan Kuminga estará fuera por al menos unas semanas con un esguince en el tobillo derecho, mientras que se espera que los escoltas Gary Payton II y Brandin Podziemski regresen de lesiones en algún momento durante la próxima gira de cuatro juegos.

Los aficionados frustrados se dirigieron a las salidas temprano por segundo juego consecutivo en el Chase Center, donde la paliza de los Kings todavía dolía.

“Esperaba mejor energía. Creo que estamos sufriendo una crisis de confianza en este momento, francamente”, dijo Kerr. “Puedes verlo, puedes sentirlo. No me importan los tiros fallidos, pero me importa cuando los tiros fallidos afectan la defensa y la actitud. Nos sentimos desinflados ahora mismo y no hay espacio para sentir lástima por nosotros mismos en la NBA ... Tenemos que presentarnos con más energía".

