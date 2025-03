Soto, Snell y Holmes debutan con nuevos equipos; Skenes abre su primer juego inaugural

ARCHIVO - Juan Soto de los Mets de Nueva York recorre las bases tras batear un jonrón solitario en un juego de pretemporada ante los Astros de Houston, el sábado 22 de febrero de 2025, en Port St. Lucie, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes lanza en la primera entrada del juego de los exhibición ante los Orioles de Baltimore, el 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle celebra tras anotar una carrera en un juego de pretemporada ante los Reales de Kansas City, el 12 de marzo de 2025, en Peoria, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto batea un doble en la cuarta entrada del juego de exhibición ante los Tigres de Detroit el lunes 3 de marzo del 2025. (AP Foto/John Raoux)