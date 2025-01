Sinner vence a Zverev en 3 sets y conquista segundo Abierto de Australia consecutivo

El italiano Jannik Sinner envía la pelota al alemán Alexander Zverev en la final masculina del Abierto de Australia en Melbourne, el domingo 26 de enero de 2025. (AP Foto/Vincent Thian) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner celebra después de derrotar a Alexander Zverev en la final individual masculina en el Abierto de Australia, el domingo 26 de enero de 2025, en Melbourne. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner celebra después de derrotar a Alexander Zverev en la final individual masculina en el Abierto de Australia, el domingo 26 de enero de 2025, en Melbourne. (AP Foto/Manish Swarup) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner celebra después de derrotar a Alexander Zverev en la final individual masculina en el Abierto de Australia, el domingo 26 de enero de 2025, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El alemán Alexander Zverev azota su raqueta durante el partido contra el italiano Jannik Sinner en la final masculina del Abierto de Australia en Melbourne, el domingo 26 de enero de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved