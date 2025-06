Sinner vence a Djokovic y enfrentará al campeón defensor Alcaraz en la final del Abierto de Francia

El español Carlos Alcaraz celebra tras su encuentro de semifinal después de que el italiano Lorenzo Musetti se retiró por lesión el viernes 6 de junio del 2025. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El italiano Jannik Sinner celebra tras ganar la semifinal del Abierto de Francia al vencer al serbio Novak Djokovic el viernes 6 de junio del 2025. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El español Carlos Alcaraz le da la mano al italiano Lorenzo Musetti después de que el italiano se retiró de la semifinal del Abierto de Francia el viernes 6 de junio del 2025. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved