Simons anota 25 y Sharpe suma 24 en victoria de Trail Blazers sobre Rockets

El alero de los Rockets de Houston, Tari Eason (17), y el escolta Jalen Green (4), defienden contra el alero de los Trail Blazers de Portland, Deni Avdija (8), durante la primera mitad de un partido en Houston, el sábado 23 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved