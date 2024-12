Siakam anota 22, Haliburton logra 21 y 10 asistencias y Pacers vence 119-104 a Pelicans

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, reacciona mientras Herbert Jones (2), de los Pelicans de Nueva Orleans, camina durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.