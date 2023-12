Shohei Ohtani es el Deportista del Año Hombre de AP, por segunda vez en tres años

ARCHIVO - Shohei Ohtani (17), bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles, celebra en el dugout después de batear un cuadrangular durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Astros de Houston en Anaheim, California, el miércoles 10 de mayo de 2023. Shohei Ohtani fue nombrado el Deportista del Año Hombre por The Associated Press por segunda vez en tres años el 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved